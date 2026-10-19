Патрульный Маркус Вэнс ненавидел этот участок пустыни Мохаве. Старая трасса 66, отрезанная от современных скоростных магистралей, петляла здесь среди раскаленных песков, мертвых городов-призраков и выбеленных солнцем скелетов брошенных заправок.
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