🔥В Симферопольском районе горит сухая трава на площади 50 гектаров Пожар в селе Дмитрово начался с возгорания автомобиля, после чего огонь быстро распространился по сухой траве.
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🔥В Симферопольском районе горит сухая трава на площади 50 гектаров Пожар в селе Дмитрово начался с возгорания автомобиля, после чего огонь быстро распространился по сухой траве.