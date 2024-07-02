Правительство России утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи

Правительство России 2 июля утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.
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