Антон Шантырь: «Петербург помогает»

Председатель Комитета по физической культуре и спорту о турнире Светланы Хоркиной Bчера в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) Пушкинского района стартовали 28-е Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Светланы Хоркиной.
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