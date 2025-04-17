Антон Шантырь: «Петербург помогает»

Председатель Комитета по физической культуре и спорту о турнире Светланы Хоркиной Bчера в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) Пушкинского района стартовали 28-е Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Светланы Хоркиной.