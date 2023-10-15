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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Аль-Насра» о том, чем его впечатляет Роналду: «Уровень профессионализма. Поражает, насколько он просто в общении с охранниками, другими игроками, людьми в клубе»

Директор «Аль-Насра» о том, чем его впечатляет Роналду: «Уровень профессионализма. Поражает, насколько он просто в общении с охранниками, другими игроками, людьми в клубе»

– Что вас больше всего впечатляет в работе с Роналду? – Больше всего меня впечатляет его преданность карьере.

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