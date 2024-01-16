IRNA: КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к терактам в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по террористам в Сирии, причастным к взрывам в городе Керман в Иране, сообщает телеканал Al Mayadeen.
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