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IRNA: КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к терактам в Иране

IRNA: КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к терактам в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по террористам в Сирии, причастным к взрывам в городе Керман в Иране, сообщает телеканал Al Mayadeen.

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