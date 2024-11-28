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Закон, порядок, государство

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В Пермском крае осужден аферист, который обманным путем выманил у потерпевшей более 360 тысяч рублей в ходе длительной переписки

В Пермском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

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