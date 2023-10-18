Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.Отмечается, что была нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попали абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское.
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