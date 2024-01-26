Истощив силы и арсеналы на поддержку Украины, понимая, что Киеву не удастся одержать победу в военном конфликте, Запад судорожно меняет стратегию.
Иностранные СМИ прогнозируют перенос столицы Украины во Львов
Комментарии
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Natalija Osminina
Не будет у них диаспор. Это будут новые цыгане Европы.
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41 мин.
Natalija Osminina
Львовская Украина станет Польшей. Часть украинцев убежит туда, часть -дальше в Европу. Третьи погрязнут в гражданской войне на самой Украине.
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34 мин.
вл
валерий лисицын
Ну а я про чо тут и толкую . Бандера и лях две злобные собачонки, обязательно раздерутся😄
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19 мин.
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