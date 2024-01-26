Иностранные СМИ прогнозируют перенос столицы Украины во Львов

Natalija Osminina Не будет у них диаспор. Это будут новые цыгане Европы.

Natalija Osminina Львовская Украина станет Польшей. Часть украинцев убежит туда, часть -дальше в Европу. Третьи погрязнут в гражданской войне на самой Украине.