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Бутырский суд рассмотрит дело пособников телефонных мошенников

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело трех участников ОПГ, обвиняемых в обслуживании девяти SIM-боксов для техподдержки телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

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