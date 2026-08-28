Минюст объявил иноагентом Александра Незлобина

Минюст признал иноагентом российского комика и телеведущего Александра Незлобина. Также в реестр попали журналист, блогер и автоэксперт Алексей Мочалов, бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» в Псковской области Константин Горожанко, активистка Марина Базылюк, информационный ресурс «Книгижарь» и проект «Быть или».