Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Минюст объявил иноагентом Александра Незлобина

Минюст объявил иноагентом Александра Незлобина

Минюст признал иноагентом российского комика и телеведущего Александра Незлобина. Также в реестр попали журналист, блогер и автоэксперт Алексей Мочалов, бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» в Псковской области Константин Горожанко, активистка Марина Базылюк, информационный ресурс «Книгижарь» и проект «Быть или».

Вернуться к статье