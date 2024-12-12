Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Я не комплексую!» – Затулин в Госдуме поставил на один уровень важность возвращения Севастополя и завоза мигрантов

«Я не комплексую!» – Затулин в Госдуме поставил на один уровень важность возвращения Севастополя и завоза мигрантов

Политнавигатор Без знания русского языка детей иностранцев не будут зачислять в школы. Также в приеме в учебное заведение откажут тем, кто незаконно находится на территории России.

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Комментарии
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Ю
Юрий
С Затулиным, кишлачниками , и  мигрантами все понятно - дольше терпеть нельзя и опасно. Но я хочу сказать о нашей школе. В ней должны учиться те дети, которые хотят учится. Всех остальных вон из школы , или в учебное заведение второго уровня ( что-то типа этого) . Дальше . Нужно поднять статус учителя на большую высоту, чтобы ни один сопляк не мог поднять руку на учителя или сказать что -то грубое в его адрес. Если такое случилось - надо наказывать жестоко, вплоть до исключения из школы. Еще- надо возвращаться к системе второгодничества. И не оценивать труд учителя по оценкам учеников, оценки должны быть объективные. И тогда в школу вернуться достойные учителя, которые хотят и умеют заниматься учительством. И тогда все у нас наладится. Но как  &quot; достучаться &quot; с этим до наших правителей?
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
Для этого сначала капитализм нужно  закопать - похоронить !            А пока они  за бабло  будут продавать и предавать ... - обслуживать интересы  прозападной буржуазии (по сути - хозяина страны)!
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2 час.
Dmitry Silebin
«Ну дайте Оскар этой богине!»- или отзовите депутатский мандаТ.
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2 час.

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