«Я не комплексую!» – Затулин в Госдуме поставил на один уровень важность возвращения Севастополя и завоза мигрантов

Ю

Юрий

С Затулиным, кишлачниками , и мигрантами все понятно - дольше терпеть нельзя и опасно. Но я хочу сказать о нашей школе. В ней должны учиться те дети, которые хотят учится. Всех остальных вон из школы , или в учебное заведение второго уровня ( что-то типа этого) . Дальше . Нужно поднять статус учителя на большую высоту, чтобы ни один сопляк не мог поднять руку на учителя или сказать что -то грубое в его адрес. Если такое случилось - надо наказывать жестоко, вплоть до исключения из школы. Еще- надо возвращаться к системе второгодничества. И не оценивать труд учителя по оценкам учеников, оценки должны быть объективные. И тогда в школу вернуться достойные учителя, которые хотят и умеют заниматься учительством. И тогда все у нас наладится. Но как " достучаться " с этим до наших правителей?