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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» отдал Кокшарова «Факелу» в аренду. У форварда 1 матч в 2026-м

« Краснодар » отдал форварда  Александра Кокшарова « Факелу » в аренду до конца сезона. В этом году 21-летний игрок провел один матч – 1 сентября в Фонбет Кубке России против «Факела» (1:1, 4:3 по пенальти).

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