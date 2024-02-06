Final Fantasy 7 Rebirth расскажет массу подробностей о жизни Тифы, обещает актриса озв...

Final Fantasy 7 Rebirth расскажет массу подробностей о жизни Тифы, обещает актриса озвучкиСюжет Final Fantasy 7 Rebirth обещает немало сюрпризов и поворотов для поклонников серии, которым не терпится узнать, как будут обстоять дела с главными героями во второй части ремейка Final Fantasy 7.