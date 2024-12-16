Китайская экономика на пороге перемен: от инвестиций к потреблению

По словам исследователей и экономистов, Китай в следующем году может прибегнуть к беспрецедентным экспансионистским мерам в рамках макроэкономических корректировок после того, как на встрече на высшем уровне прозвучал сигнал о значительном изменении взглядов на приоритетность расширения внутреннего спроса в условиях внешней неопределенности.