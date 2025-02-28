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Дзен Дневник

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Почему красная сумка должна быть в каждом женском гардеробе

Почему красная сумка должна быть в каждом женском гардеробе

Тем читательницам, которые давно знакомы с каналом "Стиль вне размера", хорошо известно, что строгие утверждения о том, что в нашем гардеробе что-то должно быть обязательно или наоборот отсутствовать, не соответствуют формату блога.

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