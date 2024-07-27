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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха о Дмитриеве: «Хороший трансфер для «Спартака». Есть хорошие качества: высокая скорость, хорошо владеет мячом, может обыграть один в один»

Хомуха о Дмитриеве: «Хороший трансфер для «Спартака». Есть хорошие качества: высокая скорость, хорошо владеет мячом, может обыграть один в один»

«Игорь – перспективный молодой футболист. У него есть хорошие качества: высокая скорость, индивидуально хорошо владеет мячом, может обыграть один в один.

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