Хибла Герзмава: «Я счастлива, что служу музыке»

Народная артистка России и Абхазии эксклюзивно для «Петербургского дневника» рассказала о мировой премьере в Петербурге, о своем конкурсе вокалистов и концертмейстеров и здоровых амбициях, без которых было бы трудно добиться успеха - Хибла Леварсовна, буквально на днях вы впервые вышли на сцену Мариинского театра в партии Адрианы Лекуврер в опере Франческо Чилеа.