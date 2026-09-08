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Равил Гайнетдин: «Кызлар сокланырлык идем. Зөһрә мине тикмәгә генә сайламаган...»

Равил Гайнетдин: «Кызлар сокланырлык идем. Зөһрә мине тикмәгә генә сайламаган...»

Равил Гайнетдинның Казандагы иҗади очрашуының икенче кисәгеБыелгы «Алтын мөнбәр» халыкара кино фестиваленең иң зур вакыйгасы Кариев театрында узды: кинофестивальнең алыштыргысыз президенты - РФ мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе, баш мөфти шәех Равил Гайнетдин Казанда иҗади очрашу оештырды.

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