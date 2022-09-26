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Вице-спикер парламента Южной Кореи примет участие в похоронах Синдзо Абэ

26 сентября вице-спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи, председатель южнокорейско-японской парламентской ассоциации Чон Чжин Сок прибыл в Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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