В Париже считают, что главарь Киева слишком нагло себя ведёт. По словам публициста Сильвена Феррейра, "Зеленский доиграется до пули в лоб", но "выстрелит" не Россия.
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