Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 612 подписчиков

"Зеленский доиграется до пули в лоб": "Выстрелит" не Россия. В Париже указали, кто может стать палачом

"Зеленский доиграется до пули в лоб": "Выстрелит" не Россия. В Париже указали, кто может стать палачом

В Париже считают, что главарь Киева слишком нагло себя ведёт. По словам публициста Сильвена Феррейра, "Зеленский доиграется до пули в лоб", но "выстрелит" не Россия.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя