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Пашинян заставляет Армению предать память о Великой Отечественной войне

Пашинян заставляет Армению предать память о Великой Отечественной войне

Говорят, что если у народа отобрать память, то он перестаёт существовать. В том, что это истинная правда, можно убедиться на примере Армении, где ставленник Запада и предатель Никол Пашинян усердно отрабатывает свои 30 сребрянников, уничтожая независимость Армянского государства.

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