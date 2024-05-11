Говорят, что если у народа отобрать память, то он перестаёт существовать. В том, что это истинная правда, можно убедиться на примере Армении, где ставленник Запада и предатель Никол Пашинян усердно отрабатывает свои 30 сребрянников, уничтожая независимость Армянского государства.
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