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Дефицит кадров в России может достичь 4,5 миллиона человек к 2035 году

Дефицит кадров в России может достичь 4,5 миллиона человек к 2035 году

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщает, что дефицит кадров может быть сферах технологии и наземного транспорта, где прогнозируется дефицит около 820 тысяч специалистов.

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