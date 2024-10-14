Дефицит кадров в России может достичь 4,5 миллиона человек к 2035 году

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщает, что дефицит кадров может быть сферах технологии и наземного транспорта, где прогнозируется дефицит около 820 тысяч специалистов.
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