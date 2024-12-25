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Главный центр связи Генштаба ВС РФ наградили орденом Суворова

Главный центр связи Генштаба ВС РФ наградили орденом Суворова

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков вручил орден Суворова главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

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