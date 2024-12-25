Главный центр связи Генштаба ВС РФ наградили орденом Суворова

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков вручил орден Суворова главному центру связи Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
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