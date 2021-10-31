Муж предал меня

Позитив для оптимистовПолитикаМуж предал меня Уже год, как длиться эта тяжелая для меня ситуация. У мужа (50 лет) есть другая женщина, они вместе работают.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyНаверное, каждый из нас слышал про «эффект бумеранга», который непременно накажет всех плохих людей, сеющих зло. Нашлет лишний вес на более удачливую соперницу, заставит отца, бросившего своих детей, прийти к ним в старости за помощью, сломает замок грубому начальнику и сквасит молоко неулыбчивой соседке. Часто об эффекте бумеранга упоминают тогда, когда добраться до обидчика самому не представляется никакой возможности – ветреного мужа уже простыл и след, от начальника зависишь финансово, а на соседку даже время тратить не хочется – пусть ее жизнь накажет. Но существует ли эффект бумеранга на самом деле? Или только популярный способ успокоиться в бессильной ярости? Есть несколько точек зрения на этот вопрос.NatalyТочка зрения первая. Религиозно-нравственная С точки зрения и христианской морали, и тем более индийской религии и философии, поступки человека напрямую влияют на его будущее. Посеявший добро получит добро в ответ, посеявший зло пожнет его горькие плоды. Если расплата наступит не в этой жизни, то в следующей. «Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом, А после из прораба до министра дорастешь…» как остроумно упростил в своей песне Высоцкий. Иногда эта расплата наступает не сразу, а переходит на следующие поколения (дети и внуки тиранов обыкновенно бывают неудачливы и несчастны). Иногда прилетает практически мгновенно, когда человек, обругавший другого, например, внезапно растягивается на мокром полу. Иногда затягивается на годы (например, когда муж уходит от отбившей его с таким трудом соперницы). Но в целом каждый из нас видел достаточно случаев, которые можно списать на эффект бумеранга в действии. Точка зрения вторая. Беспристрастно-скептическая С другой стороны, каждый знает и те случаи, когда ну очень плохой, непорядочный, нечестный человек прекрасно живет в роскоши, и дети у него учатся заграницей, и жена красивая и здоровая. И умирает он в глубокой старости, своей собственной смертью, окруженный десятком любящих родных людей. И где тут справедливость? В то же время многие отмечают, что в случае, когда бумеранг все-таки есть, ведущую роль в его появлении играет не столько справедливость небес, сколько банальные законы жизни. Если мужчина ушел от одной женщины, укатился, улыбаясь, словно колобок, то и от другой он, скорее всего, уйдет. Если отец был достаточно безответственным, чтобы оставить беременную, и достаточно эгоистичным, чтобы не интересоваться собственным ребенком, кто же ему помешает проявить хитрость и наглость в старости? Если начальник был раздражен, не ломал ли он по этой причине все вокруг себя? А потом, вот еще один вопрос – сбывается ли закон бумеранга только когда в него веришь и чувствуешь вину за сделанное, или вообще всегда? Может быть, ты просто сам себя так наказываешь, и дело не в разгневанных небесах, а в самовнушении и чувстве вины? Вот еще вопрос, что если оба чувствуют себя обиженными? Оба считают, что с ними поступили несправедливо, ведь в конфликте часто виноваты обе стороны. Кого наказывать? Точка зрения третья. Психологическая С точки зрения психологии, впрочем, особенно тех ее направлений, которые базируются вокруг ответственности человека за свою жизнь и его осознанности, вообще не важно, существует ли бумеранг на самом деле. Потому что напряженное ожидание внезапной ответки судьбы другому человеку – не лучший способ распорядиться своей собственной жизнью. Если речь идет о мелкой обиде, возможно, это дает какое-то временное облегчение. Но если обида велика, то ожидание эффекта бумеранга в действии может занимать все время человека, лишать его радости, заставлять пристально следить за жизнью обидчика, выискивая на ней пята, вместо того, чтобы радостно и с удовольствием проживать свою. С этой точки зрения мне кажется более правильным не ждать грома и молний на голову обидчика, а работать с собственной обидой. Проговаривать ее с близкими, прорабатывать с психологом, проживать в активной деятельности, направляя энергию разрушения на созидание. Стать лучше, ярче, направить образовавшуюся энергию на собственные цели. Другими словами, сместить фокус внимания на себя. Ведь куда идет внимание, туда направляется и энергия. Можно отдать ее другому человеку, а можно использовать для собственных нужд, чтобы стать немного счастливее. Ведь когда сам счастлив, то особо и не думаешь об обидчике. Пусть жизнь осудит. Пусть жизнь накажет...NatalyС детства мы знаем, что «надо уметь прощать своих обидчиков». Что нужно «просто перестать думать о ситуации, и тогда станет легче». И даже что «месть и обида разрушают того, кто носит их в своем сердце». Однако воспользоваться этими советами почему-то не получается. В лучшем случае обида оказывается чем-то вроде ноющей боли, занозы, которую постоянно хочется ковырять. Мысли о собственном унижении, бессилии, боли, всплывают и захватывают все наше внимание в самое неподходящее время, отвлекают от важных дел. А в худшем случае в груди горит самый настоящий пожар, который мы ощущаем физически. Все тело напряжено, в висках стучит, кулаки сжаты, глаза горят. Какое уж тут «успокойся». Хорошо, если уснуть получится через пару часов. И то, не факт. На этом фоне добрые советчики, которые начинают витиевато разглагольствовать о всепрощении вызывают одно желание – послать их подальше максимально грубым образом. Однажды в одном из интервью меня спросили: как вы думаете, почему в интернете так много озлобленных людей, которые выливают на ни в чем неповинных пользователей свою агрессию и злость? Что это за обиженные мужчины, годами строчащие комментарий за комментарием на одну и ту же наболевшую тему: баба пошла не та? Ну и женщины такие бывают, чего уж… Что это за обиженные дети пожилого возраста, которые по сорок-пятьдесят лет не могут простить матери грубое слово, сказанное в запале? Мне кажется, что это культурное явление – множество озлобленных людей вокруг – прямое следствие царящей в обществе установки «нужно уметь прощать». Что нужно – это знают все. А вот как простить – об этом нам рассказать забыли. Вот и таскают в себе люди обиды годами, пугая всех встречных-поперечных в интернете, словно дядюшка Ау. Между тем, прощать потому, что «надо», не проделав при этом никакой душевной работы – самое глупое, что можно сделать в ситуации обиды. Это примерно то же самое, что пойти на кухню, где стоит гора грязной посуды. Ужаснуться, глядя на нее. И быстренько прикрыть все скатертью. Ну что, стало от этого лучше? Визуально, может быть, кухня и выглядит приятнее. Но по факту в остатках еды может самозародиться жизнь, а «приятный» запах сведет жильцов с ума. Природа неспроста заставляет нас реагировать на оскорбление, угрозу, обиду выбросом энергии. Если наши интересы грубо задеваются, границы нагло попираются и кто-то причиняет нам боль, мы должны суметь защититься, отомстить, отстоять себя. Поэтому все системы организма начинают работать в усиленном режиме. Игнорировать изменения, происходящие в теле, чревато ухудшением самочувствия, а то и серьезными болезнями. Чтобы с чистой совестью сказать, что избавился от проблемы, посуду надо перемыть, а обиду проработать. Способ, как это сделать, каждый выбирает сам, но смысл в том, чтобы он был продуктивным. То есть, речь идет не о мести, которая грозит большими репутационными и юридическими потерями. А о творческом приспособлении. Кто-то может обидчика нарисовать или изобразить в танце или написать про него смешнозлобный рассказ. А есть девушки, которые феерично мстят бывшим своей неземной красотой. Конечно, перед этим ситуацию стоит проговорить с близким человеком. Это не слабость и не нытье, а часть большой работы над собой. В случае, когда физическое напряжение так велико, что игнорировать его невозможно, стоит выплеснуть его в спортзале или в бассейне. Ну а потом приниматься за дело, выпустив всю скопившуюся энергию и преобразовав ее во что-то полезное для себя. Иногда удивительно даже, как много можно сделать в состоянии злости. Вот тогда, когда какой-то внятный результат деятельности будет достигнут, энергия пойдет на спад. И думать об обидчике уже не захочется. Человек выйдет из состояния жертвы. И если какие-то вопросы и останутся, все их можно будет решить законными и одобряемыми обществом методами. Злость будет проработана, и ее не нужно будет маскировать фальшивым прощением, которое на самом деле состоит в том, чтобы закрыть глаза на проблему. Настоящее прощение тихонько приходит само, когда его никто не звал. Приходит потому, что источник, питающий злость и ярость, иссяк.NatalyОднажды на форуме я увидела такой вопрос: «Кто чаще всего возвращается к бывшим, мужчины или женщины»? Дальше, конечно, начались споры, шум-гам, попытки подтянуть к своим выводам какую-то научную статистику. Но запомнился мне один аноним, который остроумно заметил: «Чаще всего возвращаются никому не нужные товарищи». Он конечно не «товарищи» написал, а грубее. Но суть уловил верно. Настойчивое желание вновь и вновь рассматривать страницы бывшей пассии, звать ее на свидания и пытаться войти в одну реку дважды – верный маркер, что жизнь человека как-то изменилась, и скорее всего не в лучшую сторону. Или он стал жить хуже, или размереннее и скучнее. Дело тут даже не в том, что вы перестали ждать, а что у него в этот момент никого нет, и, видимо, не предвидится. Второе объяснение связано с законом парных случаев. Он применим не только к отношениям, но и вообще ко многим событиям в жизни. Можно месяцами гипнотизировать телефон в ожидании интересного предложения, а потом получить в других их сразу два, а то и три. Причем все твои партнеры хотят осуществить задуманное именно в ближайшие две недели, накладываясь друг на друга. Можно неделями выбирать красивое платье для торжества, и будут попадаться одни только ростовые костюмы пчелы, туники 80-го размера, насквозь синтетические блузки «под леопарда» и прочая гадость. А стоит купить более-менее подходящее платье, как тут же как назло начнут одно за другим попадаться платья мечты... Есть много объяснений такому удивительному явлению, в том числе и мистических, но мне больше нравится то, что нужные нам люди, события и предложения появляются тогда, когда мы внутренне к ним готовы, не боимся их и не испытываем в них особой нужды. Слишком же большая нужда оставляет вокруг себя выжженное поле. Я часто пишу о слишком сильной мотивации к отношениям – она мешает увидеть главное в человеке и подсознательно отпугивает. А вот расслабленные женщины, твердо уверенные в своей привлекательности, наоборот, становятся крайне притягательными, они буквально расцветают. В этом плане очень показательны слова песни: «Я перестану ждать тебя, а ты придешь, совсем внезапно». Только вот многие «ждуны» сделали ее своим гимном, концентрируясь на воспоминаниях о прошлом, мечтах и ожидании. А надо всего-навсего то перестать ждать, переключиться на себя и заняться своими делами… Только вот это часто оказывается самой сложной задачей. Ну и конечно не стоит забывать о такой особенности мужчин, как собственничество. Хоть нас постоянно и убеждают в том, что брак, серьезные отношения и прочее обязательства – это все исключительно женские «хотелки», на самом деле исторически все это – попытка мужчины застолбить свою женщины, оповестить окружающих о своем праве на нее. Мужчины переносят конкурентов и соперников гораздо хуже женщин, подтверждением служит хотя бы тот факт, что женщины живут в гаремах, а мужчины нет. Или вот еще: мужчины сражались на рыцарских турнирах за даму, а для женщин я такой формы состязания что-то не припомню. Это все, конечно, отвлеченные воспоминания о прошлом, но правда вот в чем. Есть такой тип мужчин, который уверен, что завоевал женщину раз и навсегда. И когда он видит соперника и счастливую жизнь, он готов тут же броситься в бой, даже если с момента расставания прошло пять, семь или даже шестнадцать лет (рекорд, о котором мне рассказывали). Принимать ли такого мужчину обратно – это дело женщины, конечно. Но надеяться, что он надолго задержится в гнезде, не стоит. Ведь он очень занят, ему нужно следить за другими своими бывшими. А вообще, перестать ждать кого-то я считаю очень хорошей идеей. Во-первых, потому что это очень тяжело – сидеть и ждать. Это требует много сил и ресурса, гораздо больше, чем отстраивание своей собственной жизни с нуля. Во-вторых, потому, что не все «возвращенцы» одинаково полезны. И часто место склеенной вазы не на столе, а на помойке. Ну а в-третьих, ожидая кого-то, можно не заметить, как твоя собственная жизнь постепенно утекает в трубу…Nataly))))Я не могу понять, почему он не уходит сам)))) не уходят те кому идти некуда и не с чем, голого босого с полиэтиленовым пакетиком в зубах в котором пара драных носок и пропуканные старенькие труселя его никто не примет, а содержать весма потрёпранного жизнью хворого и немощного кобеля смысла никакого и дом уже не охраняет и добычу с охоты не приносит)))так что гоните в шею этого сстарпёра, предварительно убедившись, что ни нитки из вашего дома он с собой унести не сможет и всё, что вами нажито за 30 лет принадлежит только ВАМ и детям)))))))NatalyПошерстила форумы. И тут передо мной открылись бездны. Оказалось, что тема неработающей жены, выполняющей традиционные женские обязанности, очень горячая и «заряженная», как для мужчин, так и для самих женщин. И отношение к ней крайне неоднозначное. Чем же не угодили мирные домохозяйки работающим гражданам и гражданкам? Оказывается, вот чем: дома они деградируют! Интересно высказался на эту тему несколько лет назад успешный психолог и еще более успешный бизнесмен Михаил Лабковский. Приведу, пожалуй, его высказывание. «Любая — и я подчеркиваю это — любая женщина, которая годами сидит дома и занимается только хозяйством и детьми, деградирует. Это неизбежно. И в конце концов мужчине становится скучно с женой, он начинает считать её глуповатой, а там и до развода полшага. И заметьте: изначально мужчина ни на чём не настаивал, это женщина с радостью и хлопая в ладоши решила сидеть дома.» Это высказывание приглянулось многим, у него тысячи репостов. Но в нашей не слишком богатой стране с ее медианной зарплатой в 32 тысячи домохозяек, судя по опросам, не так много, около 5%. Даже в СССР их было в два раза больше – около 10%. Так что бесконечно далеки мы от традиционной модели распределения ролей, никогда она не станет мейнстримом. Однако вопросы деградации человека, который может позволить себе не работать, необыкновенно волнуют бурлящую общественность. Причем часто упор делается не на материальный, а на моральный аспект. Мол, дело не в деньгах, но ведь работать НУЖНО для нормального функционирования личности! Поделюсь своими наблюдениями на это счет. - Во-первых, и я часто обращаю на это внимание, у нас существует серьезная обесценка всего, что связано с традиционно-женскими обязанностями. Например, в декрете у нас почему-то «сидят», даже если при этом приходится справляться с 2-3 детьми и больной бабушкой , и не только присесть, но и даже постоять спокойно в такой ситуации нет никакой возможности. Зато на работе, судя по всему, люди непременно развиваются, даже если речь идет об упаковке коробок или фасовке свеклы. Нет, ну в самом деле, деградирует ведь тот, кто практически лишен общения с людьми и выполняет максимально однообразные, рутинные задачи. Это может происходить и дома, и на тяжелой плохооплачиваемой работе Какое отношение это имеет к официальному трудоустройству?Nataly- Интересно, что обличителями неработающих женщин являются обычно не только мужчины, опасающиеся обязанности содержать семью в одиночку, но работающие женщины. Мол, с какой это стати домохозяйкам такое счастье – только за домом следить? А я вот все успеваю, и на работу ходить, и готовить, и убирать, и света белого не вижу. Не надо обесценивать мой труд! Мне в этом возражении рисуется та самая вторая смена, которую столько уже обсуждали. Только вопрос об этой второй смене надо ставить не перед другими женщинами, а перед своим мужчиной, который удобно устроился на твоей шее. Более того, хочу заметить, что потеря жизненной энергии, постоянная издерганность и стресс – тоже своего рода деградация. - В разрезе деградации интересен и еще один вопрос. Как быть с теми видами работ, которые представляют собой как раз обязанности «неработающей» жены – клининг, помощница по хозяйству, няня? Женщина, которая ходит убираться, готовить или заботиться о детях за деньги, по общей логике, всячески развивается и совершенствуется. Женщина же, которая делает то же самое у себя дома, если не подвергается прямому порицанию, то может заметить, что поглядывают на нее с подозрением. Где логика? - Назрела и еще одна проблема. Как быть с теми дохозяйками, которые дома вовсю получают новое образование или осваивают фриланс, принося в семью свою копеечку? Таких, судя по последним направлениям продаж инфопродуктов, большинство. Каждая вторая реклама пестрит заголовком «Получаю в декрете больше мужа, отвезла семью на море». Деградируют они, или, наоборот, немного отдохнув, прошли на шаг дальше своих бывших коллег? - Ну и последнее. Есть ли разница между мужчиной, осевшим дома, и женщиной, осевшей дома? Мне бы очень хотелось думать, что такой разницы нет. И я видела семьи, где муж осваивает роль домохозяина вполне успешно. Но по факту в большинстве случаев мужчине удается дома именно «сидеть», иногда коротая время со стаканом горячительного. В то время как женщины в большинстве случаев по дому все-таки шуршат, не говоря уже о том, что забота о детях на них ложится в гораздо большем объеме. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что в нашей стране достаточно неработающих мужчин. Я даже не сомневаюсь, что многие из них просто лежат дома валенком и никакого уюта там не создают. Однако к ним все привыкли, и обсуждение подобного образа жизни встречается реже, чем серьезное обсуждение «деградирующих» домохозяек и агрессия к ним. Если честно, я считаю, что единственный аргумент против того, чтобы не выходить на работу – это социальная незащищенность женщины в таких отношениях. То, что она может легко попасть в зависимость и в том, что ее вложения можно очень легко обесценить, достигнув определенного успеха. Что не всегда есть возможность обеспечить ей социальные гарантии и пенсию. Поэтому жить красиво и легко, саморазвиваясь и занимаясь волонтерством, посещая выставки и фитнес, и хорошенько защитив будущее вкладом в банке, могут считанные единицы- ну и пусть живут! Для остальных это положение довольно шаткое, но опять же - это не про деградацию, с моей точки зрения. Возможно, что в некоторых семьях, которые часто встречаются господину Лабковскому за счет его высокого круга общения, стоит вопрос и социального успеха жены. Но в большинстве случаев шум вокруг «деградации» дома поднимается совсем по другой причине. Дело в том, что несмотря на важное патриархальное раздувание щек, большинство семей не могут себе позволить неработающую жену. Не могут от слова совсем. Иначе они скатятся в нищету. Но так как признавать это больно и обидно, особенно если женщина берет на себе еще и функции обеспечения быта, то и цветет пышным цветом миф о массовой деградации женщин дома и массовом просветлении их на обычной рутинной работе. Это история про Тома Сойера и забор! А на самом деле деградация не в том, чтобы ходить или не ходить на работу. Она в голове, в умении занять себя делом или творчеством, организовать свой день и обеспечить свое будущее. А это уже от самой личности зависит, а не от работодателя.Комментировать
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