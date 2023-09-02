«Рено де Монтабан»: когда иллюстрации интереснее, чем текст

Кадр из кинофильма «Сердца и доспехи» (1983), снятого на основе поэмы «Рено де Монтабан». Ну что тут сказать? Сказка есть сказка… «Сказка – ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок».
Популярные статьи
- Сара Вагенкнехт: Мы не желаем чтоб немецкие танки вновь стреляли в русских, пора переходить к переговорам с Россией
- Фронтовой бомбардировщик Су-24М морской авиации ЧФ уничтожил ещё один украинский катер у острова Змеиный
- В ответ на применение украинцами американских кассетных снарядов ВС РФ стали применять кассетные и термические боеприпасы по позициям ВСУ
Свежие комментарии