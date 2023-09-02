Военное обозрение

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«Рено де Монтабан»: когда иллюстрации интереснее, чем текст

«Рено де Монтабан»: когда иллюстрации интереснее, чем текст

Кадр из кинофильма «Сердца и доспехи» (1983), снятого на основе поэмы «Рено де Монтабан». Ну что тут сказать? Сказка есть сказка… «Сказка – ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок».

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