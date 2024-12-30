Соскин: покупка газа в США даст Зеленскому шанс попасть на инаугурацию Трампа

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что покупка газа в США даст шанс президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии