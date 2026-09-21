Пентагон отменил визит главы Минобороны Польши

США в срочном порядке попросили о переносе запланированной на 23 сентября встречи с главой МО Польши Владиславом Косиняк-Камышем.
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