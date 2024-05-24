Представители Болгарии, Сербии и Словакии видят перспективу в сотрудничестве с Россией

В VIII Международной научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги — 2024. Силы притяжения», которая прошла накануне в Москве, приняли участие учёные, эксперты, представители власти и дипломатии из стран постсоветского пространства, а также Болгарии, Сербии и Словакии.