Трамп не обсуждал с Путиным крайний срок перемирия на Украине

В ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным не поднимался вопрос о конкретных сроках введения режима прекращения огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп 21 марта в ходе общения с журналистами в Белом доме.
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