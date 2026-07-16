ABB расширяет портфель автоматизации покупкой Rotork

Швейцарский индустриальный гигант ABB объявил о подписании соглашения о приобретении компании Rotork plc, ведущего мирового поставщика критически важных решений по управлению потоками и интеллектуальных электроприводов.
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