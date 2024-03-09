Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский отказался от предложения о переговорах с участием России

Зеленский отказался от предложения о переговорах с участием России

Зеленский выступил против предложения Эрдогана о переговорах с участием России Украинский лидер не исключил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

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