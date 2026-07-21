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Обзор матча Арарат-Армения – Шэмрок Роверс (2:0) в Лига чемпионов, 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года «Арарат-Армения» обыграл «Шэмрок Роверс» со счетом 2:0 в первом отборочном раунде Лиги чемпионов на Республиканском стадионе в Ереване.

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