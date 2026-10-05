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FiNE NEWS

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Оман скрывал информацию о радикальных взглядах пилота Flydubai, несмотря на предупреждения

Власти Омана были осведомлены о радикальных взглядах второго пилота рейса Flydubai, совершившего нападение на командира воздушного судна в сентябре 2026 года, однако не сообщили об этом авиакомпании.

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