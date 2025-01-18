Провалившегося в колодец 6-летнего мальчика доставили в Петрозаводск

Детская республиканская больница приняла ребенка из Олонца: подробности от медиков В Карелии спасенный из колодца ребенок, находившийся в реанимации Олонецкой центральной районной больницы, был переведен в Детскую республиканскую больницу П Петрозаводске.
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