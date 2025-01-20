СТ

Сергей Туренко

Наш Президент доведет начатое до логического конца-денацификация, демилитаризация и деиндустриализация. Украина не должна пользоваться Черным морем. А еще лучше Украина должна исчезнуть с карты МИРА. Бандеровцы и им сочуствующие (ждуны) должны покинуть территорию Украины.