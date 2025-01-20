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На Донбассе СВО не закончится! Первые русские штурмовики зашли в Днепропетровскую область

На Донбассе СВО не закончится! Первые русские штурмовики зашли в Днепропетровскую область

Вооружённые силы России не намерены останавливаться на границах Донбасса и планируют полностью денацифицировать и демилитаризировать Украину.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Наш Президент доведет начатое до логического конца-денацификация, демилитаризация и деиндустриализация. Украина не должна  пользоваться Черным морем. А еще лучше Украина должна исчезнуть с карты МИРА. Бандеровцы и им сочуствующие (ждуны) должны покинуть территорию Украины.
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