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Царьград

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Путин: совместные усилия России и Беларуси укрепляют безопасность Союза

Путин: совместные усилия России и Беларуси укрепляют безопасность Союза

Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь, работая совместно, активно укрепляют оборонный потенциал и гарантируют безопасность Союзного государства.

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