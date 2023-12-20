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ВС РФ проломили фланги Авдеевки и прошли вглубь у Степового и Невельского: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

ВС РФ проломили фланги Авдеевки и прошли вглубь у Степового и Невельского: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС РФ продолжают наступление на нескольких участках.

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