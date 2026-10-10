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Пятый канал

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Не пью, но курю: дочь Евстигнеева опровергла свое пристрастие к алкоголю

Не пью, но курю: дочь Евстигнеева опровергла свое пристрастие к алкоголю

Вредные привычки никогда не мешали актрисе и дочери народного артиста СССР Евгения Евстигнеева Марии Селянской оставаться энергичной.

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