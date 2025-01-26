Юрий Подоляка: свежая сводка от 26 января 2025, штурм Андреевки, Большая Новосёлка освобождена

Фото: army.ric.mil.ru Российские войска освободили Большую Новосёлку, продвинувшись к новым рубежам на север от Времеевки, а также ведут успешные бои за ключевые позиции ВСУ в Андреевке, Серебряном и Торецке.
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