❗️⚡️В конце сентября 2023 года Китай продемонстрировал первые успешные испытания своей низкоорбитальной спутниковой группировки «Гован», которая призвана обеспечить страну стратегической независимостью в области спутниковой связи.
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