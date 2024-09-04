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Закон и Порядок

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Когда Китай обгонит США в производстве процессоров

Когда Китай обгонит США в производстве процессоров

Долгие десятилетия монополия на производство современных микропроцессоров была у США. Вот краткая история вопроса — неточная в деталях, так как я не специалист в этой области, но, полагаю, верно передающая суть.

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