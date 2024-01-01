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Россия стала председателем СНГ

С сегодняшнего дня Россия стала председателем в Содружестве Независимых государств. Президент России Владимир Путин заявлял, что в сфере экономики Россия рассчитывает продолжить работу по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах.

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