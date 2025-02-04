04.02.25==Паразиты. Колонка главного редактора

Паразиты. Колонка главного редактора Владимир ЛЕГОЙДА Главный редактор Блаженный Августин утверждает, что зло, говоря философским языком, не онтологично, то есть не имеет отношения к бытию, его как бы нет.
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