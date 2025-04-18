Атака украинских дронов на русских военных во время сдачи в плен

Во время сдачи в плен русские военные подверглись атаке со стороны украинских беспилотников. Пленные Сергей Стрельчук и Виталий Черный рассказали о происходящих обстрелах, нападениях дронов и отсутствии бронежилетов у эвакуируемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии