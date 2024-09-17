Россия, вне всякого сомнения, покончит с всплеском нацизма на Украине. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире передачи «С Мадуро+», трансляцию которой вел телеканал Venezolana de Televisión.
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