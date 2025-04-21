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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о безголевой серии Хейлунда из 6 игр: «У «МЮ» несколько игроков не реализовали отличные моменты, не только Расмус. Это зависит от всей команды»

«Если вы посмотрите матчи, то увидите, что у нас несколько игроков не реализовали отличные моменты, не только Расмус.

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