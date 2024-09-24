В Польше обвинили Германию в нарушении Шенгенского соглашения

Член ЕП от Польши Злотовский обвинил Германию в нарушении Шенгенского соглашения Член Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский обвинил власти Германии в нарушении Шенгенского соглашения из-за введения в ФРГ дополнительного пограничного контроля.
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