Гериатрический центр появится на западе Москвы

Гериатрический центр обеспечит качественный уход за пожилыми людьми Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в Рублево-Архангельском планируется построить центр, специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей.