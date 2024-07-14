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Мартинес перед финалом Кубка Америки: «У нас есть лучший. Оружие Аргентины – футбол. Хамес – один из лучших в мире по навесам, работаем над защитой»

Мартинес перед финалом Кубка Америки: «У нас есть лучший. Оружие Аргентины – футбол. Хамес – один из лучших в мире по навесам, работаем над защитой»

Сегодня аргентинцы и колумбийцы сыграют в финале Кубка Америки. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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